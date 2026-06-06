【Gibson Custom Shop Historic Collection 1959 Les Paul Standard Reissue (2013)】（埼玉県かにかま大明神29歳）ギターを買うとき、人はスペックや評判を調べて、できるだけ後悔しない選択をしようとするけれど、最後に決めるのは理屈ではなく、「これだ」と感じた一瞬の感覚だったりする。2025年10月、当時使っていたレスポール・トラディショナルを弾きながら、自分の中で理想の音の輪郭が見え始めていた。もっと抜けて、