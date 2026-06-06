【Gibson Custom Shop Historic Collection 1959 Les Paul Standard Reissue (2013)】（埼玉県 かにかま大明神 29歳）

ギターを買うとき、人はスペックや評判を調べて、できるだけ後悔しない選択をしようとするけれど、最後に決めるのは理屈ではなく、「これだ」と感じた一瞬の感覚だったりする。

2025年10月、当時使っていたレスポール・トラディショナルを弾きながら、自分の中で理想の音の輪郭が見え始めていた。もっと抜けて、もっと速く反応して、そして何より、自分の気持ちいいと思う帯域に、迷いなく収まる音が欲しかった。

三日三晩悩んだ末、朝の四時にデジマートでその一本を見つけた。チェリーサンバーストのヒスコレR9。画面越しでも分かる存在感に、一瞬で心を持っていかれた。

その日のうちに御茶ノ水へ向かい、実物を手に取る。構えた瞬間に「これだ」と思い、音を出した瞬間に確信に変わった。

他のR9も弾き比べたが、どれも良いギターだった。ただ、決定的に違ったのは歪ませたときで、高音弦が潰れない。普通は歪みを強くすると音がまとまっていくのに、その個体は一本一本の弦が分離したまま前に出てくる。

抜けが明らかに良く、音が速い。ピッキングに対する反応が鋭く、まるでレーシングカーのように一瞬で前に出る感覚だった。ミッドは美味しい位置にありながら、低音は痩せず、高音もきちんと抜ける。“軽いのに太い”という感覚が自然に成立していた。

その一本を、そのまま持ち帰った。

名前は自然と「あきちゃん」になった。チェリーサンバーストの見た目と、購入した季節が秋だったことからで、翌日にはもうそう呼んでいたと思う。もともとギターには名前をつけるタイプだけれど、この一本はどこか特別な距離感がある。

弾いていて一番好きなのは、6弦の3フレットだ。そこを鳴らしたとき、自分の求めている帯域と、このギターが最も気持ちよく鳴るポイントがぴたりと重なる。ただ鳴らすだけで、理想の音がそこにある。パワーコードでも、センターでのハイフレットでも気持ちいいが、結局はそこに戻ってくる。6弦、3フレット。そこに自分のど真ん中がある。

ギターは道具のはずなのに、長く弾いていると、それ以上の存在になる。音が合うというより、感覚が合う。あきちゃんは、そういう一本だ。

コレクションとして飾るつもりはないが、雑に扱う気もない。ちゃんと弾いて、ちゃんと向き合っていく。この先、どんなギターに出会っても、この一本は自分の中の基準として残り続けると思う。弾いた瞬間に、分かってしまったからだ。これは、自分の音だと。

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ラブリーあきちゃんとの出会いとその愛の確からしさをしたためた、単なるおノロケ投稿でした。…が、この気持ちが1番っしょ。6弦3フレットにツボを見つけた時点で、かにかま大明神さんとあきちゃんは一心同体。ギターの場合オープンGが最も簡単なオープンコードであることも踏まえれば、6弦3フレットが至高というのは、世のロックリフを掌握したも同然。メジャー／マイナーはあれど、「スモーク・オン・ザ・ウォーター」も「ホンキー・トンク・ウィメン」も「ブラウン・シュガー」も「ウェルカム・トゥ・ザ・ジャングル」だって「スメルズ・ライク・ティーン・スピリット」だって基本はG。6弦3フレット万歳。大勝利っす。（BARKS 烏丸哲也）

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