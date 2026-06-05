10月にフジテレビ系で放送される連続ドラマ『kiDnap GAME』で主演を務める坂口健太郎。フジテレビが香港、韓国と共同制作する大型プロジェクトとあって、ファンの期待値も高まっている。しかし、女優の永野芽郁との騒動が、いまだに尾を引いている──。

発端となったのは、6月4日の「WEB女性自身」の報道。

「2025年9月の『文春オンライン』によると、坂口さんは年上の一般女性と同棲していたものの、永野さんとも親密になり、三角関係に陥ったと報じられました。同誌の取材に対し、永野さんの所属事務所は、過去に坂口さんと交際していたことを認めています。今回の『女性自身』によれば、数カ月前、坂口さんは親しい関係者に対して、永野さんと連絡を取る意思はないと話していた、と伝えられたのです」（スポーツ紙記者）

“関係断絶”の可能性が浮上した坂口と永野は、2015年の映画『俺物語!!』や2020年の映画『仮面病棟』で共演している。共演時から、2人の距離感は注目されていた。

「『仮面病棟』では、永野さんが坂口さんのことを『けん兄』と呼ぶことも多く、ファンの間で兄妹のような関係だと認知されていました。映画のInstagramアカウントでも、2人で顔を寄せたり、永野さんが坂口さんの肩に頭を乗せて密着するなど、親密な写真も見られました。

また、2021年の『ABEMA TIMES』のインタビューで、坂口さんは永野さんからタンブラーをもらったことを明かし、永野さんも色違いのものを購入したと話していたのです。“おそろいアイテム”を使うほど仲がよかったなかで、人知れず恋愛関係になっていたようです」（芸能担当記者）

永野は2025年4月、「週刊文春」で、既婚者である田中圭との不倫疑惑を報じられ、大きな注目を集めた。その後、坂口との過去の関係が取りざたされたが、この報道が坂口に与えた影響は大きかったという。

「坂口さん、永野さんともに独身ですから、単なる熱愛報道であれば、咎められることはなかったことでしょう。それが、坂口さんは一般女性と永野さんの“二股”をかけていたと報じられたうえ、永野さんも田中さんとのスキャンダルで厳しい目を向けられていた時期で、2人の交際に、SNSでは落胆するファンの声も見受けられました。

端正な顔立ちで女性人気の高い坂口さんですが、一連の報道で少なからずイメージダウンしたことは間違いありません。しかし、現在も俳優として仕事は途切れず、フジテレビの大型プロジェクトへの起用も決まっています。坂口さんとしても、永野さんとの“関係断絶”をアピールし、仕事に専念するタイミングと考えているのかもしれません」（同前）

俳優として、名誉挽回する演技を見せられるか。