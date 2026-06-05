激しい運動や食事制限をせずに痩せることはできないのか。生活習慣病の専門医・青木厚さんは「基礎代謝を高めるカギは、毎日の風呂にある。湯船で温まった後に20秒ほど冷水を浴びるだけでも、交感神経が刺激され、脂肪を燃焼しやすい体に近づいていく」という――。（第5回）※本稿は、青木厚『「空腹」は最高の健康習慣』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Warumpha Pojchananaphasiri※写真はイメージ