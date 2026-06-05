元阪神・桧山進次郎氏が伝授するバット選びのコツ＆握り方体の成長が著しい子どもたちにとってバット選びは重要だ。頻繁な買い替えは保護者の負担が大きいものの、技術向上には体に合った道具を使うことが欠かせない。阪神一筋22年間プレーし、「代打の神様」と称された桧山進次郎氏が成長に応じたバットの選び方や、ヒット量産に繋がるバットの握り方を解説している。最も重要なのは、体に合ったバット選びだ。重すぎたり軽す