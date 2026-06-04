大ブレイク中のダンスボーカルグループ「M!LK」から、最年少の曽野舜太さんがESSE初登場。ここでは、“グループ1の秀才”と評される曽野さんの「勉強への向き合い方」や「グループ・メンバー愛」についてたくさん語っていただきました。勉強しないと見えない世界がある2025年に『イイじゃん』がSNSを中心に大きなバズを引き起こし、その後も『好きすぎて滅！』『爆裂愛してる』と立て続けにヒット曲を飛ばし、現在は冠番組やバラエ