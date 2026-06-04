ワールドカップの開幕が近づき、サッカーが盛り上がりを見せる中、エディオンピースウイング広島で園児たちが熱戦を繰り広げました。子どもたちにサッカーを通して交流してもらおうと、サンフレッチェが企画した体験会には、広島市内の18の幼稚園から222人の園児が参加しました。チームに分かれてのミニゲームでは、日本代表選手のような華麗なドリブルや、サンフレッチェ大迫選手のよ