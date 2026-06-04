台風6号の影響で、高知県宿毛市の漁港には枯れ草など大量の漂流物が流れ込み、6月4日、撤去作業が行われました。宿毛湾に面した宿毛市小筑紫町の栄喜漁港では、台風6号の影響で枝木や枯れ草などの漂流物が港内にたまり、漁業に影響があることから、4日朝、地元の漁業関係者や建設会社の社員など約40人が集まって撤去作業にあたりました。作業はクレーン車が使われる大がかりなもので、約7時間かかって10トントラック5台分の