俳優の高橋克典が３日、オフィシャルブログを更新。自宅の部屋で大量のアナログレコードを整理する様子を公開し、ファンから注目を集めている。 この日、高橋は「家に戻り、自部屋にて」と題してブログを更新すると、「本を読んでたら急にアナログレコードの処分を思い立ち、引っ張り出し始め」と報告。自室に保管していたザ・ローリング・ストーンズの『Big Hits（High Tide and Green Grass）』やマイケル・ジャクソンの『Bad』