敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。序盤から制球難に苦しみ、2回には、メジャー通算361本塁打の強打者アレナドに対してボールがすっぽ抜けて顔面付近にいく場面も。その際に敵コーチが浮かべた表情を敵地実況席が伝えている。大谷は初回、コントロールに苦しみながらも、三者凡退に抑えた。続く2回、先頭の