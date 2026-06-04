トルコ代表の壮行式に米メディアが注目サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）開幕が11日（日本時間12日）に迫る中、各国代表は続々と現地入りしている。米メディアが、トルコ代表に対して行われた壮大すぎる見送りの様子を伝えると、海外ファンの注目を集めている。いよいよW杯開幕が近づいてきた。日本代表は2日、成田空港から全日空（ANA）スタッフらに見送られながら、同社のチャーター機で事前合宿地のメキシコ・モンテレ