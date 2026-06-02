台風６号は２日夜にかけて、奄美地方から九州南部にかなり接近して進む見込みです。３日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近するおそれがあります。九州南部と四国地方では２日は、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。 【写真を見る】【台風情報】台風6号（チャンミー）3日にかけて西日本・東日本へ関東甲信・東海・近畿で予想降水量300ミリ超今後の進路予想気象庁【2