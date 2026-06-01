記事ポイント受験生向けポータルサイト「Post@net」のメタバース空間に、日本地図上で全国の大学を視覚的に探せる「全国大学マップ」が2026年6月1日に公開された大学アイコンをタップするだけで各大学の公式ホームページへ直接アクセスでき、地域をまたいだ進路探しが直感的に行える昨年度8回のイベントで延べ4,899ユーザーが利用した実績を持つメタバース図書館が、常設の大学情報ツールを新たに加えた 日本地図上に大学アイ