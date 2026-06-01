大分県高校総体サッカー女子、決勝は昨年度冬の選手権で日本一になった柳ヶ浦に稲葉学園が挑みました。 【写真を見る】女王・柳ヶ浦女子サッカー部県総体決勝3発快勝で好発進世代別日本代表経験者が躍動大分 （賎川寛人記者）「去年日本一に輝いた柳ヶ浦がこれから県ナンバーワンをかけた決勝戦に臨みます」 19年連続の優勝を目指す緑のユニフォーム・柳ヶ浦と、悲願の初優勝を狙う水色のユニフ