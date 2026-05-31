3-1の8回に確信の一発…4安打2打点で勝利に貢献【MLB】カブス 6ー1 カージナルス（日本時間31日・セントルイス）カブスは30日（日本時間31日）、敵地カージナルス戦に6-1で勝利した。「1番・中堅」で先発出場した“PCA”ことピート・クロウ＝アームストロング外野手が5打数4安打2打点と躍動。ライバル球団とあって、敵ファンから容赦ない野次が飛ばされたものの、その直後に確信の一発。SNS上でも大いに話題を集めた。第1打席