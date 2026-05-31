海の幸への感謝の気持ちを捧げる供養祭が31日、周南市の粭島で行われました。周南市の粭島で開かれた「ふく魚介類供養祭」は市内の水産関係者などで作るふく魚介類供養祭実行委員会が毎年、開いています。60回目の節目となる供養祭にはおよそ40人が出席しました。祭壇には周南市の沖合でとれたトラフグやマダイが供えられ出席者が海の恵みへの感謝を込めて手を合わせていました。ふく延縄漁法発祥の地である粭島。1877年（明治10年