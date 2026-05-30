3回の守備でフェンスに激突し、直後の打席で交代した■ソフトバンク 4ー2 広島（30日・みずほPayPayドーム）ソフトバンクの山本恵大外野手は30日、みずほPayPayドームで行われた広島戦で途中交代した。試合後に小久保裕紀監督は「脳震とうの疑い」と説明し、病院で検査を受けていることを明かしている。本人も「クラクラして」と当時の状態を語った。アクシデントは3回の守備で起きた。右翼への飛球を追いかけてフェンスに激突