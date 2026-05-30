大分市の県立フェンシング場が老朽化による改修工事を終えたことから、30日に記念式典が開かれました。 式には佐藤知事のほか、パリオリンピックのメダリストで県出身の江村美咲選手や上野優佳手らが出席しました。施設は建設から25年以上が経過し、設備の不具合が相次いだことから、県がおよそ2400万円をかけて去年11月から改修工事を行っていました。式典のあと新しくなった施設では、江村選手と上野選手によるジュニア選手の指