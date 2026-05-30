県内の小学生から高校生までを対象に、サッカー女子日本代表の元選手らによるスポーツ教室が由布市で開かれました。 由布市のスポーツ教室に登場したのは、なでしこジャパンの元選手で現在はプロサッカーチームのINAC神戸に所属する宮本ともみ監督ら3人です。教室には小学生から高校生までのおよそ50人が参加。ボールをコーンに当ててパスの精度を高める練習などを行いました。また201