29日夜、大分市で世界的ピアニストのマルタ・アルゲリッチさんによる室内コンサートが行われ、会場は至福の音色に包まれました。 今年で26回目となる別府アルゲリッチ音楽祭。世界的ピアニストのマルタ・アルゲリッチさんが総監督を務めるクラシック音楽の祭典で、およそ3か月の期間中、県内外で様々なイベントが行われます。29日夜は大分市でメイン行事となるアルゲリッチさんの室内コンサートが開催され、鍵盤から