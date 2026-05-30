竹田市で撮影された長編映画が完成したことを受け、公開を前に監督と主演俳優が市役所を表敬訪問しました。 竹田市役所を訪れたのは、映画監督の坂西未郁さんと、主演を務めた俳優の柄本佑さんです。2人は30日、長編映画「メモリィズ」の完成を土居竹田市長に報告し、作品の魅力をPRしました。映画は「家族の記録と記憶」をテーマにストーリーが展開します。撮影は竹田市中心部のほか久住高原や長湯温泉などで