[5.30 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(1-2位決定戦)第1戦](ノエスタ)※14:00開始<出場メンバー>[ヴィッセル神戸]先発GK 71 権田修一DF 3 マテウス・トゥーレルDF 16 カエターノDF 24 酒井高徳DF 41 永戸勝也MF 5 郷家友太MF 7 井手口陽介MF 25 鍬先祐弥FW 10 大迫勇也FW 11 武藤嘉紀FW 15 ジエゴ控えGK 1 前川黛也DF 23 広瀬陸斗DF 80 ンドカ・ボニフェイスMF 14 乾貴士MF 28 濱崎健斗MF 44 日高光揮FW 19 満田誠FW 26