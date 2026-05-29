吉野川市で特産のスイートコーン「甘々娘」の収穫が始まりました。沸き立つ雲に、大きく実ったスイートコーンが良く似合います。 （記者）「吉野川市鴨島町のスイートコーン畑に来ています。スイートコーンの甘々娘が今、収穫の最盛期を迎えようとしています」 吉野川市特産のスイートコーン「甘々娘」。堀江寿子さんの畑では、2月の上旬に種をまき、そ