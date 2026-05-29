アメリカの大学生が5月28日、吉野川市で伝統の和紙づくりに挑戦しました。学生たちは、和紙作りを通してどんなことを感じたのでしょうか。 吉野川市山川町にある阿波和紙伝統産業会館を訪れたのは、アメリカのカンザス大学で芸術を学ぶ学生12人です。彼らは日本伝統の和紙づくりの歴史や技法を学び、自分たちの今後の作品制作に役立てようと、25日の月曜日から和紙作りに挑戦しています。 和紙の原料は、地元山川