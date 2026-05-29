アメリカの大学生が5月28日、吉野川市で伝統の和紙づくりに挑戦しました。



学生たちは、和紙作りを通してどんなことを感じたのでしょうか。

吉野川市山川町にある阿波和紙伝統産業会館を訪れたのは、アメリカのカンザス大学で芸術を学ぶ学生12人です。



彼らは日本伝統の和紙づくりの歴史や技法を学び、自分たちの今後の作品制作に役立てようと、25日の月曜日から和紙作りに挑戦しています。

和紙の原料は、地元山川町で栽培されている楮（コウゾ）。



学生たちは、水が張られた漉き船の中に楮を入れ、馬鍬（まぐわ）という、くし状の道具でほぐしていきます。

そして、いよいよ「紙漉き」の工程へ。



簀桁（すけた）を前後左右にリズミカルに動かし、和紙の厚さにムラがでないように慎重に紙を漉いていきます。



もちろん初めての紙漉きですが、そこは表現の世界に身を置く学生たち。



繊細な指先の間隔で、職員も目を見張る筋の良さを見せていました。

（参加者）

「和紙で紙漉きするのは初めてだったので、原料以外、何か違いがあるのか知らなかったが」

「研修で実際にやってみて全然違うということがわかって、日本の文化はすごく興味深い」

（参加者）

「とても楽しい。新しいことを学ぶのが好きなので、楽しくやっている」

人の手で、一枚一枚丁寧に作られる阿波和紙。



学生たちはその伝統の重みを、肌で感じ取っているようでした。

（阿波和紙伝統産業会館・工藤多美子さん）

「（和紙は）手を掛けて一枚できるまでに時間が掛かっていることを、気付かず使っていたと思う」

「今回それを体験したから、次どこかで和紙に触れたときこの体験を思い出してほしい」

国境を超え、学生たちの心には阿波和紙の魅力が深く刻まれたことでしょう。