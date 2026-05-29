大分県警察学校で29日、事件捜査や捜索活動で活躍する警察犬の能力を競う大会が開かれました。 【写真を見る】捜索に不可欠な嗅覚競う嘱託警察犬の競技会大分 この競技会は、警察犬の能力向上を図ろうと大分県警が毎年開催しています。 県警察学校で開かれた29日の大会には、民間が飼育や管理を担う「嘱託警察犬」6匹が出場しました。 競技は爆発物の捜索や行方不明者の捜索など3種目で行われました。警察犬はいずれも日頃