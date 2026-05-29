「アヲハタ」の公式「X」アカウントが、ジャム「まるごと果実」を凍らせて作るフルーツティーの作り方を紹介し、SNS上で大きな反響がありました。【画像】え…簡単すぎる…こちらがめちゃオシャレ「アヲハタ」ジャムの冷たいフルーツティーです！暑い日に飲みたいフルーツティー公式アカウントは、「週末は気温が上がりそうですね。『市販の紅茶＋ジャム氷』で作るフルーツティーがおすすめです。時間がたっても薄まるどころか