独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、ドミノ・ピザのウルトラチーズを極限までジャンクに魔改造した「ウルトラうまトマチーズピザ」！【写真】「ウルトラうまトマチーズピザ」のレシピ＊＊＊【今回の食材】・うまトマハンバーグ（松屋）1個・ウルトラチーズM