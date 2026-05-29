

独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏





『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、ドミノ・ピザのウルトラチーズを極限までジャンクに魔改造した「ウルトラうまトマチーズピザ」！

【写真】「ウルトラうまトマチーズピザ」のレシピ

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【今回の食材】

・うまトマハンバーグ（松屋） 1個

・ウルトラチーズM（ドミノ・ピザ） 1枚

・きざみバジル（エスビー食品） 適量

・とろけるチーズ 適量

野島 ドミノ・ピザが今年のGWにデカ盛り祭とかいうキャンペーンをやってたんだけど、これが本当にバカでさ！ ほぼ1kgのモッツァレラチーズをトッピングしたウルトラチーズというピザを売っていたんです。

助手 それ、前にレギュラー販売されてた気がするッス。あの背徳的なウマさは唯一無二！

野島 ただでさえバカ全開なこのピザを、今回は極限までジャンクに魔改造しようかと！

助手 最高！ でもGWのキャンペーンなら、この号が発売になる頃には終わってるんじゃ？

野島 そうなんです。でも超人気商品だから再復活する可能性は高いだろうし、3つのトッピングを選べる「ピザシェフ」を注文すれば、同様のチーズマシマシピザを作ることも可能！

助手 なるほど！ で、どんな改造をするんスか？



（１）切る！ 松屋のうまトマハンバーグをテイクアウトし、トレーの上から半熟玉子を避難させたら、ナイフとフォークでハンバーグを細かくカットする。この時点では加熱しなくてOK





野島 ウルトラチーズはチーズしかのっていないストイックピザなので具を足したいところ。そこで選んだのが、松屋のうまトマハンバーグです。これだけで肉とトマトとガーリックの要素を補えるので、激ウマ化が約束されたようなもの！

助手 ウオーッ！ そりゃ絶対ウマいけど、とんでもないカロリーお化けが誕生することも確定！ つーか、そもそもウルトラチーズだけでカロリーがどのくらいあるんスか？

野島 今回はチーズ500g使用のMサイズを使おうと思いますが、これ1枚で1872キロカロリー。うまトマが582キロカロリーなので、一食で成人男性の1日のエネルギー必要量くらい摂取できる！

助手 1ピースでカップ麺1杯分くらいじゃん！ ヤバすぎ！



（２）のせる！ ドミノ・ピザのウルトラチーズMサイズを調達し、ハンバーグとソースを全体にバランスよくのせていく。もっと大きいサイズのピザで作る場合はうまトマの量も増やそう







（３）焼く！ ピザ用のとろけるチーズをハンバーグの上からかけ、トースターで焼く。チーズがとろけたら完成。ここでスライスガーリックやおろしにんにくを加えて焼くのもアリ！





野島 で、ピザに刻んだうまトマをのせたら、さらにとろけるチーズも振りかけてトースターでもう一度焼きます。これでソースが煮詰まり、溶けたチーズで全体に一体感も出るんですよ。

助手 カロリーがさらにマシマシになってるじゃねーか！



（４）完成！「ウルトラうまトマチーズピザ」





野島 さあ、食べてみて！

助手 ブハハッ！ 強烈なふたつの味が猛烈に主張しながら見事にマッチしてる！ 暴力的で肉々しいマルゲリータってとこッスかね。こりゃウマい！ でもさすがに途中で飽きそう（笑）。



（５）カスタム！ 最後に半熟玉子を戻し、割ってから食べよう。味変にはチューブ調味料のバジルやブラックペッパーがオススメ。ピザなので自由なトッピングでカスタムを楽しみましょう！





野島 そこで役立つのがバジルのチューブ。爽快感を加え、マルゲリータ感をいっそう強めます。

助手 ウマ〜ッ！ 途中で味変を挟んだら余裕でペロリッス！

野島 助手くんにMサイズは小さすぎたか。次は1kgのウルトラチーズにうまトマ3個で作ってみよう。推定5000キロカロリー超え待ったなし！

助手 俺に何をさせたいんだ！

撮影／野島慎一郎