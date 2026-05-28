ハムは福島蓮が阪神相手に7回1失点の好投横浜スタジアムで行われたDeNA-オリックス戦は、1-3でオリックスが敗れた。オリックス打線は2回、先頭の宗佑磨内野手と山中稜真捕手の連打などで2死二、三塁とし、ワイルドピッチで1点を先制する。先発のアンダーソン・エスピノーザ投手は、6回97球4安打2四死球7奪三振無失点と好投し、マウンドを降りた。しかし7回、吉田輝星投手が1死一、二塁から京田陽太内野手に1号3ランを浴びて逆転