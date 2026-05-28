ハムは金村尚真投手が5回10安打7失点28日にタマホーム スタジアム筑後で行われたファーム公式戦、ソフトバンク-日本ハムは7-1でソフトバンクが勝利した。打線は初回、秋広優人内野手、高橋隆慶内野手、石塚綜一郎捕手の3連打で2点を先制。3回には石塚選手が2打席連続の適時打を放ち、追加点を挙げる。5回にも好機をつくると、高橋選手と大泉周也外野手の適時打などで一挙4点を奪った。先発の中村稔弥投手は、2回に常谷拓輝内