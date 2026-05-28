グレープストーン（東京都中央区）のバタースイーツ専門店｢バターステイツ」が監修した「バターステイツクレープ」が、2026年6月1日から1週間限定でセブン−イレブンで販売されます。【写真】やばっ…おいしそう！「バターステイツクッキー」と比較、食べ比べもできそう！セブン−イレブンでは、バターステイツの人気商品「なだれとろけ製法 バターステイツクッキー」を使って、グレープストーンの「銀のぶどう」と共同開発