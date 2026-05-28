ハロー！プロジェクトに所属するJuice=Juiceが5月27日、神奈川・ぴあアリーナMMで春ツアーのファイナル公演＜Juice=Juice Concert 2026 UP TO 11 MORE！ MORE！＞を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。2025年10月8日に発売された楽曲「盛れ！ミ・アモーレ」のバイラルヒットのなかで、4月17日よりスタートした今回の春ツアー。千秋楽となる本公演はサイド席や見切れ席のチケットが出るほどの大盛況で、ソール