大分市の高崎山は、ベビーラッシュを迎えています。 【写真を見る】高崎山でサルのベビーラッシュ山の食べ物に恵まれ「100匹」誕生の見込み大分 4月25日に大分市の高崎山自然動物園でことし初めて生まれた「ミラノ」。あれから1か月が経ち、ミラノはすくすく成長。母親から離れてひとりで歩けるようになりました。 高崎山では今シーズン、B群で23匹、C群で14匹が生まれ、本格的なベビーラッシュを