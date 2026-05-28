村上はアダムスから20号…飛距離432フィートの逆方向弾【MLB】Wソックス 15ー2 ツインズ（日本時間28日・シカゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・指名打者」で先発出場し、7回に3試合連発となる20号を放った。驚愕の一発から23分後、球団公式X（旧ツイッター）はベンチで捉えた村上の“1枚”を激写した。13-1で迎えた7回、村上のバットが火を噴いた。右腕アダムスがカ