【モデルプレス＝2026/05/28】女優の吉田羊が5月28日、自身のInstagramを更新。水色のセットアップを合わせたコーディネートを公開し、反響が寄せられている。【写真】年齢非公開の美人女優「脚が綺麗じゃないと履けない」白タイツで美脚際立つ◆吉田羊、ミニ丈セットアップで美脚スラリ吉田は「本日、NHK総合『 ＃午後LIVEニュースーン』の17時台にインタビューで登場いたします」と、NHK総合『午後LIVE ニュースーン』（月曜〜金