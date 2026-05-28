吉田羊、白タイツで美脚際立つ「個性的でおしゃれ」「着こなせるの凄い」と反響
【モデルプレス＝2026/05/28】女優の吉田羊が5月28日、自身のInstagramを更新。水色のセットアップを合わせたコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】年齢非公開の美人女優「脚が綺麗じゃないと履けない」白タイツで美脚際立つ
吉田は「本日、NHK総合『 ＃午後LIVEニュースーン』の17時台にインタビューで登場いたします」と、NHK総合『午後LIVE ニュースーン』（月曜〜金曜 ひる3時10分〜）への出演について告知を行い、写真を投稿。楽屋の入り口前でのオフショットで、水色のミニ丈のセットアップを身に着け、白のタイツとブーツを履いたコーディネートとなっており、スラリと美しい脚が際立っている。
また、同番組では現在主役を演じている舞台「リチャード三世」について語ると記している。
この投稿に、ファンからは「個性的でおしゃれ」「着こなせるの凄い」「スタイルが良くないと似合わないセットアップ」「ブーツと白いタイツの組み合わせがレトロで素敵」「舞台の裏話聞けるのが待ち遠しい」「脚が綺麗じゃないと履けないタイツ」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】年齢非公開の美人女優「脚が綺麗じゃないと履けない」白タイツで美脚際立つ
◆吉田羊、ミニ丈セットアップで美脚スラリ
吉田は「本日、NHK総合『 ＃午後LIVEニュースーン』の17時台にインタビューで登場いたします」と、NHK総合『午後LIVE ニュースーン』（月曜〜金曜 ひる3時10分〜）への出演について告知を行い、写真を投稿。楽屋の入り口前でのオフショットで、水色のミニ丈のセットアップを身に着け、白のタイツとブーツを履いたコーディネートとなっており、スラリと美しい脚が際立っている。
◆吉田の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「個性的でおしゃれ」「着こなせるの凄い」「スタイルが良くないと似合わないセットアップ」「ブーツと白いタイツの組み合わせがレトロで素敵」「舞台の裏話聞けるのが待ち遠しい」「脚が綺麗じゃないと履けないタイツ」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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