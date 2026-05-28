AKB48の伊藤百花さんが見事なノーバウンド投球■オリックス 5ー2 DeNA（27日・横浜）人気アイドルの“完璧投球”にファンが虜になった。アイドルグループ「AKB48」の伊藤百花さんが27日、横浜スタジアムで行われたDeNA-オリックス戦のセレモニアルピッチに登板。豪快フォームから見事なノーバウンド投球を披露した伊藤さんに「マジで可愛すぎ」「スターすぎる」と多くのファンが心を奪われたようだ。メンバーが見守るなか、伊