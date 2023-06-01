マーリンズ戦に先発出場【MLB】Bジェイズ ー マーリンズ（日本時間28日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が27日、本拠地で行われたマーリンズ戦に「4番・三塁」で先発出場し、19試合ぶりとなる11号を放った。お目覚めとなる一発にロジャースセンターが沸いた。（Full-Count編集部）