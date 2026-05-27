ESSEonlineで2026年4月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。ついついたまりがちな紙袋やエコバッグ。いざ使うときにちょうどよいサイズが見つからなかったり、出し入れがストレスだったりしませんか。そこで、無印良品のアイテムを活かしたラクな「紙袋収納」のコツを、整理収納アドバイザー1級のみちさん（40代）に教えてもらいました。※ 記事の初出は2026年4月。年齢を含め内容は執