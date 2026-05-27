ツインズ戦の延長戦でチームを救う好守【MLB】Wソックス ー ツインズ（日本時間27日・シカゴ）ホワイトソックスの西田陸浮内野手が26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦に「9番・右翼」で出場。同点の延長10回にチームを救う好返球を披露し、日本のファンを「イチローみたいや」などと感動させた。2-2で迎えた延長10回2死一、二塁のピンチ。西田はアルシアが放った右前打に猛然とチャージ。すぐさま、本塁へ返球した。