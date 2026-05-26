ホタルの里として知られる下関市豊田町で、ホタル舟の運航が始まるのを前に26日、地元の小学生が、舟の清掃などを行いました。こちらは下関市豊田町のホタル舟の乗船場です。子どもたちは水の冷たさに歓声を上げながら舟の清掃などに励んでいました。児童「きゃー」「がんばったら気持ち良くなるかなと思っている」参加したのは下関市豊田町にある西市小学校と豊田下小学校の5、6年生の児童およそ40人です。舟の底の部分は特