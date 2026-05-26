業務効率アップや働きやすい職場づくりの一環として、大分県庁でオフィスの改装が進められ、工事が完了したフロアが26日公開されました。 【写真を見る】大分県庁オフィス改革「風通しが非常に良くなった」廊下の壁や部署の仕切りを取り払う （加賀其昌記者）「こちら改修された県庁別館のフロアです。廊下の壁が取り払われてスペースが広くなっているほか、打合せスペースが新たに設けられています」 大分県は業