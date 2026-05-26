レンジャーズ戦で6回無安打無失点【MLB】アストロズ ー レンジャーズ（日本時間26日・アーリントン）アストロズの今井達也投手は25日（日本時間26日）、敵地のレンジャーズ戦に先発し、今季2勝目（2敗）を挙げた。渡米後最長の6回をパーフェクトに抑え、チームの大勝に貢献した。防御率6.17。初回、先頭から2者連続四球を与えたが、ニモを二ゴロ併殺に。同2死一、三塁ではカーターを中飛に打ち取り、なんとかゼロで立ち上がっ