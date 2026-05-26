ロッキーズ戦に来場【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間26日・ロサンゼルス）コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一ぺアが25日（日本時間26日）、ドジャース-ロッキーズ戦が行われるドジャースタジアムに来場し、始球式を行った。リフトされた三浦さんが投球し、捕手役を務めたロバーツ監督がワンバウンドでキャッチした。三浦さんは「RIKU」、木原さんは「RYUICHI」のユニホー