トリップドットコム・グループ（Trip.com Group）とVisaは、アジア太平洋地域の消費者に向けた旅行体験の強化を目的とした基本合意書（MoU）を締結したと発表した。トリップドットコム・グループのエコシステムと、Visaのグローバル決済ネットワークを組み合わせることで、旅行者がパーソナライズされたレコメンドで理想の旅行先を見つけ、お得な特典にアクセスし、旅先でシームレスに決済できる環境を整える。トリップドットコム