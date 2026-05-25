大分県佐伯市の水産会社がウナギの完全養殖に成功し、5月29日から世界で初めてとなる蒲焼が一般販売されることになりました。 【写真を見る】世界初「完全養殖ウナギ蒲焼」試験販売へ大分・佐伯市 日本人の絶大な人気を誇るウナギ。完全養殖に成功した佐伯市の山田水産が5月、世界で初めて蒲焼として発売します。 通常、ウナギの養殖は稚魚のシラスウナギを捕獲して育てますが、漁獲量が激減するなど安定確保などが課題となっ