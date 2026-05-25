【写真＆動画】IVEレイ、温泉旅館での浴衣姿／伊勢観光を楽しむ姿／地元・名古屋でのプライベートショットも IVE（アイヴ）のREI（レイ）が自身のInstagramを更新。温泉旅館にて浴衣姿で過ごすプライベート感溢れる写真を公開した。 ■IVEレイ、温泉旅館の浴衣姿でレトロなゲーセンを満喫 5月20日、「ただいま～」とコメントした投稿で、地元・名古屋に戻っていることを報告していたレイ。今回の投