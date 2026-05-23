細野のツーシームが直撃…「うわあああ」と声を上げる場面も■ソフトバンク ー 日本ハム（23日・みずほPayPayドーム）ソフトバンクの栗原陵矢が23日、本拠地での日本ハム戦で死球を受け悶絶した。一度ベンチに下がって治療。本拠地からは怒号も聞こえた。1-1で迎えた3回だった。2死一、三塁の好機で、12本塁打＆33打点で目下2冠王の栗原に打席が回った。その初球。細野が投じたツーシームがすっぽ抜け、栗原の右肘付近に直撃し