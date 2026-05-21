次々に登場するコンビニスイーツ。各社からアイディア満載の新作が発売され、あれもこれもと目移りしてしまう人も多いのでは？ 今回は、【セブン-イレブン】から発売された「和モダン」シリーズのスイーツをピックアップ。和と洋を掛け合わせたこだわりのスイーツたちは、短期間で終売となる可能性も。気になったら早めにチェックしてみて！ 黒いクレープ生地は見た目のインパクト大！ 「